Araban Kaymakamı Sevgili, halkla buluşuyor - Son Dakika

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, mahalle ziyaretleri gerçekleştirip halkın sorunlarını dinledi.

Sevgili, gazetecilere, mahallelilerin taleplerini dinlemek için bu tür organizasyonları hayata geçirdiklerini anlattı.

Bu sayede soruna anında çözüm üretebildiklerini aktaran Sevgili, halkın da bu ziyaretlerden memnun olduğunu aktardı.

Kaymakam Sevgili'ye, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ile İlçe Müftüsü Şakir Aktaş da eşlik etti.