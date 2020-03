Araban Kaymakamlığı yaşlılar için seferber oldu - Son Dakika

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulmahid Mutlu başkanlığında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerinde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için başta sağlık olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.



Yurt genelinde olduğu gibi Araban ilçesinde de korona virüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin başta sağlık olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınıyor. Araban Kaymakamı Abdulhamid Mutlu başkanlığında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde ikamet eden 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kişileri tek tek evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Mutlu, evlerinde ziyaret ettiği 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara 'uyarılarda bulunup, temel ihtiyaçların 'Vefa Sosyal Destek Grubu' tarafından karşılanacağını bildirdi.



Vatandaşların her zaman yanında olduklarını kaydeden Kaymakam Mutlu, "Pazar günü yapılan toplantı sonucunda 5 temizlik, 2 evde sağlık, 3 sosyal yardımlaşma ve destek, 1 sosyal hizmet grubu kurularak ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde evinde tek başına yaşan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza hizmet etmeye başladık. Ayrıca 48 mahallemizde muhtar, imam, korucu ve gönüllü kişilerin katılımıyla mahalle ekibi oluşturuldu. Pazar günü 103 ailemize gıda kolisi ve hijyen maddesi dağıtımı yapıldı. Kıymetli yaşlılarımız sizden ricamız öncelikle evde kalmanız, bir ihtiyacınız olduğunda mahalle muhtarı başkanlığında oluşturulan ekibimize veya 155-156- 0342 611 2449 numaralı telefonlarımıza iletmenizdir. Ömrünüz uzun, bereketli ve huzurlu olsun. Siz evde kalın biz size hizmet etmek için her an yanınızdayız" dedi. - GAZİANTEP