Araban Kaymakamlığının sosyal fırın projesi hayata geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamlığınca hayata geçirilen ve Türkiye'nin ilk ve tek projesi olan 'Sosyal Fırın' projesi kapsamında ilk deneme pidesi pişirildi.

Araban ilçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen Türkiye'nin ilk ve tek projesi olan 'Sosyal Fırın' projesi hayata geçirilerek ilk deneme pidesi pişirildi. SS Antep Fıstığı İhtisas Organize Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı ve Arabanlı Hayırsever İş Adamı Hızır Arıkök tarafından Sosyal Fırın'ın bir aylık ihtiyacı olan 5 ton un bağışı yapılarak ilk denem pide ekmek pişirildi. Arıkök'ün 5 ton un bağışı ile ilk deneme pidesi pişirilen Sosyal Fırın da her gün taze ve sağlıklı pideler pişirilerek ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin ekmek ihtiyacı ücretsiz olarak karşılanacak.

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu kaymakamlığın resmi internet sayfasında yaptığı açıklamada, "Gaziantep'in en temiz, lüks ve ülkemizin ilk sosyal fırınını bitirdik. Günlük 2 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza odun ateşiyle pişmiş temiz ve lezzetli ekmeklerimizi ücretsiz olarak vereceğiz. Rabbim utandırmasın. Sosyal fırınımızda besmeleyle ilk ekmeğimizi çıkardık. "Sosyal Fırın"ımız hayırseverlerden aldığı un bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtılacaktır. İlk un bağışımız Hayırsever İş Adamı Hızır Arıkök tarafından yapılmıştır. 5 ton un bağışlayarak bir aylık ekmek bedelini karşılamıştır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Allah kabul eylesin. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz" dedi.

Kaymakam Mutlu yaptığı açıklamada, Arabanlı ihtiyaç sahibi ailelerin ekmek ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanması için Araban Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Sosyal Fırın" projesi için hayırseverlerin un desteği çağrıda bulundu. - GAZİANTEP