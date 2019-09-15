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Araban Ovası'nda makineli pamuk hasadı başladı

1 saat önce

Gaziantep'te Araban Ovası'nda 25 bin dönüm alanda makineli pamuk hasadına başlandı.

Araban Ovası'nda makineli pamuk hasadı başladı, System.String[]

Gaziantep'te Araban Ovası'nda 25 bin dönüm alanda makineli pamuk hasadına başlandı.

Araban ilçesinde 2019 sezonunda yaklaşık 40 bin dönüm pamuk ekili alanın 15 bin dönümü tarım işçileri tarafından elle hasat edildi, 25 bin dönüm alandaysa makineyle hasat başladı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin geçen yıl makineyle dönümde 400 kilogram civarında pamuk hasat ederken, 2019'da bu rakamın yaklaşık 400-450 kilogram olduğunu söyledi.

Altun, çiftçilerin ekimi ve yetiştirme süreci boyunca uzun bir çalışmayla emek verip bin bir zahmetle yetiştirdikleri pamuğun makineli hasadının hayırlı olmasını diledi.

Fakılı Mahallesi'nde pamuk hasadına başlayan üretici İsmail Altun da mahallenin Kuruöz mevkisindeki 240 dönüm alanda pamuk topladıklarını anlattı.

Çiftçi Altun, makineyle hasadın daha verimli ve temiz olduğunu kaydetti.

İsmail Altun, geçen yıl 4 lira 15 kuruştan sattıkları pamukta bu yıl da iyi bir fiyat beklediklerini sözlerine ekledi.

Gaziantep, Araban, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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