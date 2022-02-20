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Araban Ovası'nda nohut ekimine başlandı - Son Dakika

Araban Ovası'nda nohut ekimine başlandı

20.02.2022 12:28
Araban Ovası'nda nohut ekimine başlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde bahar hazırlıklarını tamamlayan çiftçiler, nohut ekimine başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde bahar hazırlıklarını tamamlayan çiftçiler, nohut ekimine başladı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, verimli toprakları olan Araban Ovası'ndaki nohut ekimi inceledi.

Altun, gazetecileri, bu yıl Araban Ovası'nda yaklaşık 20 bin dönüm alanda nohut ekimi gerçekleştirileceğini belirterek, "Nohutun kuru tarımla yapılması ve gübre kullanımı olmadığı için buğday ve arpadan daha az maliyetlidir. Susuz kuru tarım ve gübresiz yetişme özelliğiyle nohut, Aksu, Ilgaz ve Gökçek cinsi yemeklik ve çerezlik olarak ekimine başlandı. Çiftçilerimize yüksek rekolteli bir hasat dönemi dilerim." dedi.

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Ziraat Odası, Hasan Altun, Gaziantep, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araban Ovası'nda nohut ekimine başlandı - Son Dakika


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