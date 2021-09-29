Araban Ovası'nda silajlık mısır hasadına başlandı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde silajlık mısır hasadına başlandı.

Verimli topraklarıyla birçok ürünün yetiştiği Araban Ovası'nda hasadı yapılan silajlık mısır, bu yıl ki rekoltesi ve kalitesiyle üreticilerini sevindiriyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ovadaki silajlık mısıra ülkenin birçok yerinden talebin olduğunu söyledi.

Silajlık mısırın besicilere önemli katkı sağladığını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Ürünümüzün bu yıl ki kalite ve rekoltesinden memnunuz, Araban Ovası'nın verimli topraklarında bu yıl silajlık mısır hasadımızda yaşanan yüksek rekolte ile üreticilerimizin yüzü gülüyor. Araban Ovası'ndaki bilinçli üreticilerimiz tarafından üretilen silajlık mısır, hasat öncesi üreticilerimizle iletişim kurulması sonucunda ilçeye gelen tüccar ve büyükbaş hayvan besicileri tarafından tarlada satın alınarak ülkenin dört bir yanındaki büyükbaş canlı hayvan üretim çiftliklerine gönderilmektedir."