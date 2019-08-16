Son Dakika Haberleri: Araban Ovası'nda yetişen organik ürünlere yoğun ilgi
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Araban Ovası'nda yetişen organik ürünlere yoğun ilgi

21 dakika önce

Araban ilçesinde, çiftçilerin tarlalarından toplayıp yol kenarlarındaki hayma ve kulübelerde sattıkları organik ürünler, bölge halkı tarafından büyük ilgi görüyor.

Araban Ovası'nda yetişen organik ürünlere yoğun ilgi, System.String[]
Araban ilçesinde, çiftçilerin tarlalarından toplayıp yol kenarlarındaki hayma ve kulübelerde sattıkları organik ürünler, bölge halkı tarafından büyük ilgi görüyor.

Sağlığına dikkat eden bölge halkı, Araban Ovası'nın bereketli topraklarında doğal olarak yetiştirilen organik mevsim sebzeleri, meyveleri ve ot çeşitlerine ilgi gösteriyor. Doğan beslenmek isteyen vatandaşlar, Gaziantep-Adıyaman karayolu üzerinde kurulan hayma ve kulübelerdeki satıcılara yoğun ilgi gösteriyor.

Ağustos ayının ilk haftasında olgunlaşan organik meyve ve sebzelere vatandaşların ilgi gösterdiğini söyleyen Arabanlı çiftçilerden Abdullah İzsüren, "Manavlardan alınan ürünlerin fiyatına ek giderler ve kar payı ekleniyor, hal böyle olunca da burada sattığımız ürünlerin fiyatları ile manavlarda ve marketlerde satılan ürünlerin fiyatları arasında farklılık oluyor. Biz üreticilerde kendi tarlalarımızdaki yerin yüzlerce metre altındaki derin sondaj kuyularımızla elektrik gücü ile yeryüzüne çıkardığımız temiz ve soğuk su ile sulayarak yetiştirdiğimiz doğal organik sebze ve meyve çeşitlerimizle halkı ucuz ve organik gıdalarla buluşturmaya çalışıyoruz" dedi. - GAZİANTEP
Gaziantep, Adıyaman, Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:15 Kaynak: İHA
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