Araban ovasındaki mevsimlik tarım işçilerine konteyner - Son Dakika

Araban ovasındaki mevsimlik tarım işçilerine konteyner

Tarımsal üretimde bölgede ilk sırada yer alan ve nüfusunun büyük çoğunluğunun tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Araban ilçesinde mevsimlik işçiler için banyo, tuvalet ve su deposundan oluşan konteynerler hizmete sunuldu.

Araban ovasındaki mevsimlik tarım işçilerine konteyner, System.String[]

Tarımsal üretimde bölgede ilk sırada yer alan ve nüfusunun büyük çoğunluğunun tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Araban ilçesinde mevsimlik işçiler için banyo, tuvalet ve su deposundan oluşan konteynerler hizmete sunuldu.

Çalışmak üzere bölgedeki il, ilçe ve köylerden Araban Ovası'na gelen binlerce mevsimlik tarım işçilerine banyo, tuvalet ve su deposundan oluşan konteynerler hizmete sunuldu. Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve gazeteciler ile birlikte bölgedeki il, ilçe ve köylerinden Araban Ovası'nda üretimi yapılan sarımsak ve pamuk üretimi sırasında ekim, ot alımı ve hasat döneminde çalışmak üzere binlerce mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarda konakladığı alanlara kurulan konteynerleri yerinde görüp incelemelerde bulundu.

Araban Ovasında üretimi yapılan ve ünü ülke sınırlarını aşan Araban sarımsağının ekimi, ot alımı ve hasat döneminde ve pamuk hasadı döneminde çalışmak üzere bölgedeki il, ilçe ve köylerden gelen binlerce mevsimlik tarım işçisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Çadırlarda konaklayan binlerce mevsimlik tarım işçilerinin tuvalet ve banyo ihtiyaçlarının karşılanması için Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı olarak Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne konteyner talebimizi değerlendiren Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 7 adet konteyner gönderildi. 7 adet konteyner sarımsak dikimi, ot alımı ve hasadı döneminde ve pamuk hasadı döneminde mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarda konakladığı alanlara yerleştirdik. Bundan böyle Araban Ovasında çalışan ve çadırlarda yaşamlarını sürdüren binlerce mevsimlik tarım işçileri tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını konteynerlerde giderecek. Mevsimlik tarım işçilerinin tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılamaları için konteyner desteği veren Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederim" dedi.

Altun, Araban Ziraat Odası Başkanlığı olarak Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan'a konteyner talebimizi iletmemiz üzerine Karayılan'ın talimatı üzerine Araban Ovasında başlatılan çalışmalar neticesinde mevsimlik tarım işçilerinin refah seviyesinin yükseltilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, AFAD tarafından ilk etapta 6 bölümlü duş kabini ve tuvalet kabini olmak üzere 2 adet konteynerin da Haziran ayında işçilerin çadırlarının bulunduğu alanlara kurulduğunu hatırlattı.

Tarım ve Orman İl Müdürlğüne teşekkür eden AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney,"Sarımsak ve pamuk üretimi yapılan alanlarında çalışmak üzere çevre il, ilçe ve köylerden Araban Ovası'na gelen ve çadırlarda konaklayan binlerce mevsimlik tarım işçilerinin en öneli ihtiyaçlarından olan tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılanması için konteyner desteği veren Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müze teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Araban Ovasında sarımsak üretimi yapan Arabanlı üreticilerden Mehmet Delioğlu ise, "Yıllardır Araban Ovasında sarımsak üretimi yapmaktayım. Sarımsak üretimi sırasında dikim, ot alımı ve hasat dönemlerinde her yıl yaklaşık 10-12 bin mevsimlik tarım işçisini sarımsak tarlamda çalıştırmak üzere bölgedeki il, ilçe ve köylerinden getirip çalıştırdığım mevsimlik tarım işçilerimizi tarlalarımıza kurduğumuz çadırlarda konaklamalarını sağlıyoruz, ancak konaklama ihtiyacını karşıladığımız mevsimlik tarım işçilerimizin tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılayamıyorduk. Araban Ziraat Odası Başkanımız Hasan Altun'un mevsimlik tarım işçilerimizin bu zaruri ihtiyaçlarını karşılamaları için Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne yaptığı konteyner talebini olumlu değerlendirip her konteynerde hem WC, hem de banyosu bulunan 7 adet konteyner gönderdi. Her yıl sarımsak üretimi yapan Arabanlı üretici olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Ziraat Odası, Gaziantep, Araban, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Araban ovasındaki mevsimlik tarım işçilerine konteyner - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'ın bir numaralı gündemi Türkiye olmaktan çıktı OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye Korona testi pozitif çıkınca 4. kattan atlayan kadın, şans eseri kurtuldu Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Fenerbahçe Jailson'u, 4.5 milyon euro bedelle Dalian'a sattı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu
Denizlispor, dünyaca ünlü stoper Neven Subotic'i kadrosuna kattı Denizlispor, dünyaca ünlü stoper Neven Subotic'i kadrosuna kattı         
16:17
Çin'de aşı laboratuvarında akılalmaz olay! Yaşanan sızıntı 3 bin kişiye bakteri bulaştırdı Çin'de aşı laboratuvarında akılalmaz olay! Yaşanan sızıntı 3 bin kişiye bakteri bulaştırdı         
15:58
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Koronalı olduğu halde eğlenmeye gidip 710 kişiyi virüse maruz bıraktı, tutuklanabilir Koronalı olduğu halde eğlenmeye gidip 710 kişiyi virüse maruz bıraktı, tutuklanabilir         
15:08
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar         
15:00
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı         
14:47
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı         
14:15
Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu         
14:03
Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı         
13:15
Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi         
13:12
Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı         
12:59
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak         
12:31
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 16:23:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Araban ovasındaki mevsimlik tarım işçilerine konteyner - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei