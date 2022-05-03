Araban protokolü şehit yakınları ve gazilerle bayramlaştı - Son Dakika

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ramazan Bayramı nedeniyle şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret edip bayramlaştı.

Sevgili ve Doğru'ya ziyaretlerde, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Vekili Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Müftüsü Şakir Aktaş, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ve AK Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney eşlik etti.

Sevgili, ziyaretlerde, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını dile getirdi.???????