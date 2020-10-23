"Araban sarımsağı"nda zararlı otların temizlenme zamanı - Son Dakika

"Araban sarımsağı"nda zararlı otların temizlenme zamanı

23.10.2020 11:51

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir ay önce ekimi yapılan meşhur "Araban sarımsağı"nın zararlı otlardan temizlenmesine başlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir ay önce ekimi yapılan meşhur "Araban sarımsağı"nın zararlı otlardan temizlenmesine başlandı.

İlçede bu yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle artan talebe karşılık ekim alanı da genişledi.

Geçen yıl 15 bin dönüm alanda ekimi yapılan sarımsak, bu sene yurdun farklı il ve ilçelerinden gelen yüksek talep nedeniyle 30 bin dönüm alanda ekildi.

Artan talebe karşılık tarladaki kilogram fiyatı da 15 liraya çıkan sarımsak, bu yıl üreticisinin yüzünü de güldürdü.

Öte yandan ilçede geçen ay ekimi yapılan ve boylanan sarımsaklarda tarım işçilerince zararlı otların temizlenmesine geçildi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antioksidan özelliği nedeniyle bağışıklığı güçlendirdiği ifade edilen sarımsağa talebin bu yıl arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sarımsağa Türkiye ve dünya genelinde yoğun bir talep olmuş ve bu yoğun talep ile birlikte sarımsak fiyatı son yılların en yüksek rakamına çıkmıştı. Daha önce 2-2,5 lira arasında alıcı bulan 1 kilogram Araban sarımsağı, geçtiğimiz sezon tarlada 15 lira ve üzerinde alıcı buldu. İlçemizde her yıl 4'üncü ayın başlarında yeşil sarımsak, 5'inci ayın başlarında ise kuru sarımsak hasadı yapılıyor. Kazançlı bir sezonu geride bırakan ilçe çiftçisi, bu yılki sarımsak dikim alanını 2 kat arttırdı. Artan dikim alanına bağlı yüksek rekoltesi ile sarımsağın gelecek yıl da üreticisinin bütçesine önemli katkı sunmasını bekliyoruz."

Yeni ürünün boy verdiğini ve ilçedeki tarım alanlarını yeşile bürüdüğünü dile getiren Altun, "Civar il, ilçe ve köylerden ilçeye gelen mevsimlik tarım işçileri çimlenerek boy süren Araban sarımsağında zararlı otları temizliyor. Gelecek sezon ilçemizde sarımsağın ülke ve ilçe ekonomisine olduğu kadar tarım işçilerinin de aile ekonomilerine büyük katkı sunmasını umuyoruz." dedi.

Hasan Altun, bu yıl artan talebin yanı sıra Araban sarımsağının ülke genelindeki birçok AVM'de de satılır olduğunu ifade etti.

Sarımsak üreticisi Tahir Öztürk ise yaklaşık 10 yıldan bu yana kendi arazisinde ve kiraladığı arazilerde sarımsak ürettiğini belirterek, şu anda zararlı otların temizlenmesi için kendisinin tarlasında yaklaşık 300 mevsimlik tarım işçisinin çalıştığını kaydetti.

Hasan Altun, Gaziantep, Araban, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Araban sarımsağı'nda zararlı otların temizlenme zamanı - Son Dakika

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