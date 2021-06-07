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GAZİANTEP - Araban sarımsağında bu yıl 45 bin ton rekolte hedefleniyor - Son Dakika

GAZİANTEP - Araban sarımsağında bu yıl 45 bin ton rekolte hedefleniyor

07.06.2021 11:01

UNESCO'nun dünyaca ünlü mutfağıyla gastronomide "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'in coğrafi işaretli Araban sarımsağında bu yılki verim üreticilerini sevindiriyor.

UNESCO'nun dünyaca ünlü mutfağıyla gastronomide "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'in coğrafi işaretli Araban sarımsağında bu yılki verim üreticilerini sevindiriyor.

İsmini yetiştirildiği ilçeden alan, üreticilerinin bin bir zahmetle ve yaklaşık 9 aylık yetiştirme sürecinin ardından hasadını yaptığı Araban sarımsağı, raf ömrünün uzunluğu, dişlerinin büyüklüğü, lezzeti ve yoğun aromasıyla dikkati çekiyor.

Tüketicilerinin, özellikleri bakımından yoğun talep ettiği ve her geçen yıl ekim alanlarının artan Araban sarımsağı bu yılki verimiyle yetiştiricilerini mutlu ediyor.

Yöre halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği Araban sarımsağından bu yıl beklenen 45 bin tonluk ürünün, Türkiye'nin sarımsak üretiminin önemli bir bölümünü karşılaması öngörülüyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine, eylül ayında ekimi yapılan Araban sarımsağının mayısta hasadına başlandığını söyledi.

Araban sarımsağının, ilçenin iklim, toprak ve su özelliklerinin yanı sıra 9 aylık uzun bir yetişme süreciyle diğerlerinden farklı ve kaliteli hale geldiğini ifade eden Altun, "Sarımsağımızın üzerinde kış geçiyor. 9 aylık süreç sarımsağımızın kalitesini oluşturuyor. Türkiye'de ilk sarımsak hasadını da biz yapıyoruz. Nem olmadıkça sarımsağımızın yaklaşık 1,5 yıl raf ömrü oluyor. Sarımsağımızın sadece iki dişi diğer sarımsakların tamamı büyüklüğü kadar." dedi.

İlçenin geçen yıl, Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 22'lik kısmını karşıladığını anımsatan Altun, şunları kaydetti:

"Bu yılki verimle Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılayacağız. Araban sarımsağının bir hafta içinde hasadının bitmesini düşünüyoruz. Araban sarımsağını Türkiye'nin her iline gönderiyoruz. Araştırmalarımıza göre ilçemizde 30 bin dönüme yakın Araban sarımsağı ekiliyor. Biz sarımsak için kooperatif kurduk ve sarımsağımızın coğrafi işaretini aldık. Avrupa Birliğince tescillenmesi için de başvuruldu. İlçemizde 500'ün üzerinde çiftçimiz Araban sarımsağı üretiyor ve bu oranı yükseltmek istiyoruz. Araban sarımsağı için birliğimizi kurduk. İleride Araban sarımsağının soğuk hava deposu, paketleme ve baharatı gibi çalışmalarını yapacağız. Çiftçilerimiz her geçen yıl daha fazla Araban sarımsağı üretiyor. Bu yıl 45 bin ton üzerinde sarımsak rekoltesi bekliyoruz."

Üretici de memnun

Küçüklü Mahallesi Muhtarı ve sarımsak üreticisi Sıddık Budak ise bu sezon 100 dönüm araziye ektikleri Araban sarımsağının hasadını yaptıklarını belirtti.

Bu yıl güzel verim aldıklarını aktaran Budak, "Kalitesi ve aromasıyla Araban sarımsağımızın karşısına çıkacak bir rakip göremiyorum. Araban sarımsağı ilçemiz için önemli bir ürün. Önemli gelir sağlıyor." diye konuştu.

GAZİANTEP - Araban sarımsağında bu yıl 45 bin ton rekolte hedefleniyor
GAZİANTEP - Araban sarımsağında bu yıl 45 bin ton rekolte hedefleniyor
GAZİANTEP - Araban sarımsağında bu yıl 45 bin ton rekolte hedefleniyor
GAZİANTEP - Araban sarımsağında bu yıl 45 bin ton rekolte hedefleniyor

Ziraat Odası, Gaziantep, Türkiye, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GAZİANTEP - Araban sarımsağında bu yıl 45 bin ton rekolte hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi


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