Üye Girişi
Araban sarımsağında hasat sürüyor - Son Dakika

Araban sarımsağında hasat sürüyor

30.05.2021 14:36
Araban sarımsağında hasat sürüyor, System.String[]

Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun karşılandığı Gaziantep'in Araban ilçesinde hasat devam ediliyor.

Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun karşılandığı Gaziantep'in Araban ilçesinde hasat devam ediliyor.

Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen Araban sarımsağı, hasat edildiği tarlalardan tırlara yüklenerek ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, dönüm başına yaklaşık 2 ton verim alınan sarmısağın tarla fiyatının 8 lira olduğunu belirterek, "Hasadın ilk günlerinde bu fiyata alıcı bulan Araban sarımsağının fiyatı önümüzdeki günlerde artacağına inanıyorum. Çiftçilerimize hayırlı bol bereketli bir sene diliyorum. Bu sene sarımsağımız geçen seneye göre daha kaliteli. Çünkü iklim elverişli geçti. Sarımsakta sıcağı sever." diye konuştu.

Köklüce Mahallesi sarımsak üreticilerinden çiftçi Mehmet Delioğlu ise 300 dönüm alanda kuru sarımsak hasadına devam ettiklerini belirterk, "Şifa kaynağı Araban sarımsağının kuru hasadını sürdürüyoruz. Araban Ovası'na gelen sarımsak tüccarlar, kuru Araban sarımsağını tırlara yükleyerek Türkiye'nin her bölgesine gönderiliyor." dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araban sarımsağında hasat sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun Elektrik akımına kapılan kardeşini kurtarmak isteyen ağabey de hayatını kaybetti Elektrik akımına kapılan kardeşini kurtarmak isteyen ağabey de hayatını kaybetti Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Ligi karıştıran 'şike mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı Ligi karıştıran 'şike mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı         
14:30
NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi         
14:03
Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi         
13:36
İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu         
12:58
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı         
12:27
Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde         
12:02
22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı         
11:31
Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı         
10:34
Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor         
10:03
Bölge halkı canından bezdi! Artık ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakıyorlar Bölge halkı canından bezdi! Artık ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakıyorlar         
09:21
İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu         
09:02
Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var         
08:25
Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım         
07:06
8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı         
18:07
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2021 14:40:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Araban sarımsağında hasat sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement