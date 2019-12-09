Son Dakika Haberleri: Araban sarımsağında yeşil firik hasadı hazırlıkları bitti
Son Dakika Güncel Araban sarımsağında yeşil firik hasadı hazırlıkları bitti - Son Dakika

Araban sarımsağında yeşil firik hasadı hazırlıkları bitti

6 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinin verimli topraklarında yetişen "Araban Sarımsağı"nda yeşil firik hasadı hazırlıkları tamamlandı.

Araban sarımsağında yeşil firik hasadı hazırlıkları bitti, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinin verimli topraklarında yetişen "Araban Sarımsağı"nda yeşil firik hasadı hazırlıkları tamamlandı.

Araban Ziraat Odası Başkanı

Hasan Altun gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban Ovası'nda Eylül ayının ortasında dikimine başlanan sarımsakta Nisan

ayında yapılacak yeşil firik hasadı için ilaçlama, ot temizliği ve bakım

hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, Türkiye'nin en kaliteli sarımsağının

Araban Ovası'nda yetiştiğini söyledi.

Altun, iki haftadır aralıklarla yağan yağmurun ürünün gelişmesini sağladığını dile getirerek, "Bu yıl ilk yeşil

firik hasadında üreticilerimiz bir dönümden yaklaşık 5

ton ürün elde edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Hasan Altun, Gaziantep, Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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