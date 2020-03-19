Araban Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araban Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplandı - Son Dakika

Araban Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplandı

6 saat önce

Araban ilçesinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs önlemlerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Araban Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplandı, System.String[]

Araban ilçesinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs önlemlerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.


Gaziantep'in Araban ilçesinde Kaymakam Abdulhamit Mutlu'nun başkanlığında Belediye Başkanı Hasan Doğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Tay ve diğer üyelerin katılımıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Araban Kaymakamlığı makamında yapılan toplantıda, korona virüs'e (Covid-19) karşı alınacak önlemler görüşüldü. Toplantı sonucu alınacak önlemleri içeren 17 karar alındı. Toplantı sonucunda alınan kararlar, Araban Kaymakamlığı resmi internet sayfasında vatandaşlara duyuruldu.


Alınan önemli kararlar ise şöyle açıklandı:


"Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen gösteri merkezi, nişan, düğün salonu, çalgılı, müzikli lokanta, kafe, birahane, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari,plantasyon vb.) her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi yüzme havuzu ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur. Pastahane, tatlıcı, künefeci vb. umuma açık istirahat yerlerinin oturma kısımlarının kapatılması, söz konusu mekanların sadece paket servisi yapmak üzere hizmet vermesinin sağlanmasına karar verilmiştir. Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu "Taziye evleri"nin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Kaymakamlığımızın hizmet verdiği Hükumet Konağı, Emniyet ve Jandarma birimleri/okulları ile merkez ve taşra birimlerimizde gerekli koruma ve hijyen tedbirlerinin alınarak, dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri düzenli olarak yapılmalıdır. Avrupa da virüsün yoğun olarak görüldüğü ülkelerden gelen vatandaşlarımızın (kamu görevlileri de dahil) korana virüs testleri ve ilgili tetkiklerin yapılması için sağlık kurumuna yönlendirilmesi ve vatandaşlarımızın yurda giriş yaptığı andan itibaren 14 gün süre ile sağlık kuruluşları ile koordineli olarak ikametlerinde kalmaları için uyarıların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzeri olanların, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmaları kararlaştırılmıştır." - GAZİANTEP

Gaziantep, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:44 Kaynak: İHA

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