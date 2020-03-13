Araban ve Yavuzeli'nde 42 engelliye tekerlekli sandalye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araban ve Yavuzeli'nde 42 engelliye tekerlekli sandalye - Son Dakika

Araban ve Yavuzeli'nde 42 engelliye tekerlekli sandalye

6 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi kapsamında Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki 42 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.

Araban ve Yavuzeli'nde 42 engelliye tekerlekli sandalye, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi kapsamında Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki 42 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.

İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programda engellilere tekerlekli sandalyeleri verildi.

Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeşeren umutlarla aydınlık geleceğe" sloganıyla yürütülen projenin amacının toplumsal değerler çerçevesinde dezavantajlı grupları güçlendiren sosyal hizmetler sunmak olduğunu belirterek, "Projenin ilk ayağında bugün dağıtımını yaptığımız 4 çocuk, 38 yetişkin vatandaşımıza İstanbul'da faaliyet gösteren Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneğinin katkılarıyla tekerlekli sandalye hediye edildi. Projenin ikinci ayağında ise Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün evde bakım hizmetinden faydalanan 30 engelli bireye hastane yatağı, Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının katkılarıyla temin edilecek. Projenin üçüncü ayağında, Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün sosyo-ekonomik destek hizmetinden yararlanan 20 dezavantajlı ailemizin çocuklarına çocuk odası takımı ve bilgisayar temin edilerek hediye edilecek." diye konuştu.

Gaziantep, Yavuzeli, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:46 Kaynak: AA
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