Araban Ziraat Odası Başkanı Altun bilinçli su kullanımına dikkati çekti - Son Dakika

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, tarımsal sulamada bilinçli tüketimin önemini vurguladı.

Aynı zamanda Sarımsak Üreticileri Birliği başkanlığı görevini de yürüten Altun, yazılı açıklamasında, su kaynaklarının önemine dikkati çekti.

İklim değişikliğinin görülen olumsuz etkileriyle suyun her geçen gün daha önemli bir hal aldığını anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Suyu korumak geleceğimizi teminat altına almaktır. Tatlı su kaynakların kısıtlı olduğu, büyük bölümü kurak iklim coğrafyasında yer alan ülkemizde suyu bilinçli şekilde kullanmalı ve korumalıyız. Araban Ovası'nda sulu tarım yapabilmek için tarlalara sondajlar yoluyla derin su kuyuları açtırarak elektrik gücüyle yerin yüzlerce metre altından çıkardıkları maliyetli suyla sulu tarım yapılmakta. Araban Ovası'nda tarım yapılan 206 bin dönümlük alanın sadece 26 bin dönüm alanda Ardıl Barajı'nın suyuyla sulu tarım yapılmakta, geri kalan 180 bin dönümlük alanda ise susuz tarım yapılmaktadır."???????