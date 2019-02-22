Araban Ziraat Odası Başkanlığına Altun Seçildi
1 saat önce
Araban Ziraat Odası Başkanlığına Hasan Altun seçildi.
Araban
Ziraat Odası Başkanlığına Hasan Altun
seçildi.
Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda yapılan seçimlerde, Mehmet Doğan
ile Hasan Altun yarıştı.
Kullanılan 47 oyun 29'nu alan Altun, odanın yeni başkanı oldu.
Altun, yaptığı konuşmada, kongrede oy kullanan tüm delegelere teşekkür
etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:04 Kaynak: AA
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