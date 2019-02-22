Son Dakika Haberleri: Araban Ziraat Odası Başkanlığına Altun Seçildi

Araban Ziraat Odası Başkanlığına Altun Seçildi

1 saat önce

Araban Ziraat Odası Başkanlığına Hasan Altun seçildi.

Araban Ziraat Odası Başkanlığına Altun Seçildi, System.String[]
Araban Ziraat Odası Başkanlığına Hasan Altun seçildi.

Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda yapılan seçimlerde, Mehmet Doğan ile Hasan Altun yarıştı.

Kullanılan 47 oyun 29'nu alan Altun, odanın yeni başkanı oldu.

Altun, yaptığı konuşmada, kongrede oy kullanan tüm delegelere teşekkür
etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:04 Kaynak: AA

Hasan Altun, Araban, Güncel
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