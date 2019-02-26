Araban Ziraat Odası Yeni Başkanı Altun, Mazbatasını Aldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde Ziraat Odası'nın yapılan 7. Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Hasan Altun mazbatasını alarak görevine başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Ziraat Odası'nın yapılan 7. Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Hasan Altun mazbatasını alarak görevine başladı.



22 Şubat Cuma günü Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Salonu'nda yapılan Araban Ziraat Odası 7. Olağan Genel Kurulu'nda toplam 6 bin 514 çiftçinin üyesi bulunan odanın 47 delegeden 29'unun oyunu Hasan Altun alırken, 24 yıldan beri Araban Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüten mevcut başkan Mehmet Doğan ise 18 oy aldı. Araban Ziraat Odasının yeni başkanı Hasan Altun ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret ettiği Araban İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Anıl Seçilmiş'in elinden mazbatasını alarak, göreve başladı. Daha sonra ise İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Anıl Seçilmiş Başkan Altun ve yönetimi, Altun ve yönetim kurulu üyelerine "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.



Başkan seçilen Hasan Altun, "Arabanlı çiftçilerimizin destekleriyle seçildiğim Araban Ziraat Odası Başkanlığı görevime bugün mazbatamı alarak başladım. Allah'ın izini ile 4 yıllık görev sürem içerisinde ilçe merkezi ve kırsalımızdaki odamıza kayıtlı olan 6514 çiftçimiz ile birlikte sık sık istişare yaparak odamızda yapılacak olan yeniliklerle çiftçilerimize hizmetler verip, üreticilerimize yönelik sık sık seminerler düzenleyerek, Araban Ovası'nda çiftçilerimiz tarafından üretilen mevcut tarım ürünlerine alternatif ürünler katmanın yollarını arayacağız İnşallah" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

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