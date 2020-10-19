'Arabanı Çek İzle' sinema günlerine büyük ilgi - Son Dakika

'Arabanı Çek İzle' sinema günlerine büyük ilgi

19.10.2020 14:07
'Arabanı Çek İzle' sinema günlerine büyük ilgi, System.String[]

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen 'Arabanı Çek İzle' sinema günlerinin ikincisi 'Naim' filmiyle devam etti.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen 'Arabanı Çek İzle' sinema günlerinin ikincisi 'Naim' filmiyle devam etti. Davraz Mahallesi Kapalı Pazar alanında ilki 'Kral Şakir' ile başlayan araçta film keyfinin ikincisi 'Naim' filmiyle devam etti. Filmi Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de izledi.

Uzun süredir Covid-19 sebebiyle evlerinde kaldıklarını ve Isparta Belediyesinin 'Arabanı Çek İzle' adı altında açık havada araç içerisinde kendilerine film keyfi yaşatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden vatandaşlar, etkinliğin kendileri için bir moral olduğunu ve güzel bir akşam geçirdiklerini dile getirdiler.

Film gösteriminin yapıldığı alanda vatandaşlarla sohbet eden, çocuklara maske dağıtan Başdeğirmen çifti daha sonra Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu olan filmi izlemek üzere araçlarına geçti. Film öncesinde bir önceki gösterimde olduğu gibi vatandaşlar araçlarının kornalarını çalarak, selektör yaparak ve dörtlüleri yakarak etkinlikten duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.

Açık havada, araç içerisinde ücretsiz olarak vatandaşlara Naim film gösterimi gerçekleştirilirken, izleyiciler filmin sesini kapalı devre radyo sistemiyle araçlarından dinledi. Isparta Belediyesi filmi izleyen vatandaşlara ücretsiz mısır dağıtımı gerçekleştirdi.

Arabada sinema keyfi için rezervasyon yaptırarak gelen ancak araçları bulunmayan vatandaşlara belediyenin hizmet araçlarından tahsis edildi. Aracı bulunmayan vatandaşlar filmi belediyenin kendilerine tahsis ettiği araçlardan takip etti.

Vatandaşlar bugüne kadar Isparta'da böyle bir etkinlik düzenlenmediğini dile getirirken, pandemi dolayısıyla zor günler geçirdikleri bugünlerde böyle bir etkinlik düzenlenmesinin kendileri için moral olduğunu dile getirerek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. - ISPARTA

'Arabanı Çek İzle' sinema günlerine büyük ilgi
'Arabanı Çek İzle' sinema günlerine büyük ilgi
'Arabanı Çek İzle' sinema günlerine büyük ilgi

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Pazar, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Arabanı Çek İzle' sinema günlerine büyük ilgi - Son Dakika

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