Arabanın arkasına bağladığı kızakla şehir turu attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arabanın arkasına bağladığı kızakla şehir turu attı - Son Dakika

Arabanın arkasına bağladığı kızakla şehir turu attı

6 saat önce

Başkentte, arabanın arkasına bağladığı kızakla kayan kişiyi görenler tebessüm etti.

Arabanın arkasına bağladığı kızakla şehir turu attı, System.String[]

Başkentte, arabanın arkasına bağladığı kızakla kayan kişiyi görenler tebessüm etti.


Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Ankara'da da kendini gösterdi. Başkent'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kimi zaman vatandaşlar kar nedeniyle zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar ise kar yağışını fırsata çevirerek doyasıya eğlendi.


Altındağ ilçesi esnafından Enes Tatlıerik, kayak keyfine farklı bir yorum getirdi. Otomobilin arkasına bağladığı kızakla Karacaören Sanayi Sitesi içerisinde dakikalarca kayarak sanayi turu atan vatandaşın doyasıya eğlendiği o görüntüler ise cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
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