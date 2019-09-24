Son Dakika Haberleri: Arabanın cam suyu haznesinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı
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Arabanın cam suyu haznesinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı

24 dakika önce

Arabanın cam suyu haznesinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı Saklanan uyuşturucu Galya'ya takıldıBURSA - Bursa narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Arabanın cam suyu haznesinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı

Saklanan uyuşturucu Galya'ya takıldı

BURSA - Bursa narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Zehir tacirlerinin arabanın cam suyu haznesine gizledikleri uyuşturucuyu "Galya" isimli narkotik köpeği buldu.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şahsı takibe aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde S.D., M.A., M.G. ve E.S. isimli şahıslar kaldıkları evde yakalandı. Operasyonda 4 şahıs gözaltına alınırken, ev ve arabalarında arama yapıldı. Narkotik köpeği Galya'nın da katıldığı aramalarda şahısların arabanın cam suyu kabına gizledikleri 1 kilo 300 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Arabanın cam suyu haznesinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:28 Kaynak: İHA
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