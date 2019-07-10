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Arabanın camından şoförü darp etti, yoldan geçen sürücüler müdahale etti

2 saat önce

Arabanın camından şoförü darp etti, yoldan geçen sürücüler müdahale etti Mersin'de motosikletli bir kişi, trafikte tartıştığı iddia edilen bir aracın şoförünü darp etmeye çalıştı Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği olayda, arabanın şoförüne vuran şahsı, çevredeki...

Motosiklet, Mersin, 3. Sayfa
Arabanın camından şoförü darp etti, yoldan geçen sürücüler müdahale etti
Mersin'de motosikletli bir kişi, trafikte tartıştığı iddia edilen bir aracın şoförünü darp etmeye çalıştı
Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği olayda, arabanın şoförüne vuran şahsı, çevredeki vatandaşlar engelliyor
MERSİN - Mersin'de motosikletli bir kişi, trafikte tartıştığı iddia edilen bir aracın şoförünü darp etmeye çalıştı. Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği olayda, arabanın şoförüne vuran şahsı, çevredeki vatandaşlar engelliyor.
İddiaya göre, yol verme yüzünden bir motosiklet ile otomobil sürücüsü tartıştı. Yol kenarına çeken otomobilin arkasında duran motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne açık olan camdan vurmaya başladı. Bölgede bulunan bir sürücünün aracından cep telefonuyla görüntüledi olayda, bir süre otomobil sürücüsüne vuran motosiklet sürüsüne, çevredekiler müdahale ediyor.
Motosiklet sürücüsüne yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek, tepki gösteren çevredeki vatandaşlar sayesinde olay daha çok büyümeden engellendi.
Arabanın camından şoförü darp etti, yoldan geçen sürücüler müdahale etti
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:40 Kaynak: İHA
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