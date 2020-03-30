Son Dakika › Güncel › Arabanın çarpıp yaraladığı köpeği tedavi ettirdiler - Son Dakika
Arabanın çarpıp yaraladığı köpeği tedavi ettirdiler
11 dakika önce
Şırnak'ın Uludere ilçesinde duyarlı vatandaşlar, arabanın çarpıp yaraladığı köpeği veterinere götürerek tedavi ettirdi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde duyarlı vatandaşlar, arabanın çarpıp yaraladığı köpeği veterinere götürerek tedavi ettirdi.
Uludere'de yolun karşı tarafına geçen köpeğe seyir halindeki bir araç çarptı. Çarpmanın etkisi karnından yaralanan köpeğin yerde çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar yaralı hayvanın tedavi edilmesi için veterinere götürdü.
Köpeğin karnından yaralandığını gören Veteriner hekim, hayvanı tedavi etti. Köpeğin iyileştikten sonra doğal ortamına bırakılacağı kaydedildi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:26 Kaynak: İHA
Son Dakika Bilim insanları, koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesini açıkladı Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi