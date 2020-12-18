Arabanın çarptığı hamile kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen hamile kadın, arabanın çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçe merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsabah Sever, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir arabanın çarpması sonucu ağır yaralandı. Doğumuna 20 gün kala ağır yaralanarak Şemdinli Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan 27 yaşındaki kadın, daha sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen önce bebeğini kaybeden Sever bugün hayata veda etti. - HAKKARİ