Arabanın çarptığı hamile kedi ameliyat edildi - Son Dakika
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Arabanın çarptığı hamile kedi ameliyat edildi

23.03.2022 23:14

Arabanın çarptığı hamile kedi ameliyat edildi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde arabanın çarptığı hamile sahipsiz kedi ameliyat edilerek tedavi edildi.

Arabanın çarptığı hamile kedi ameliyat edildi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde arabanın çarptığı hamile sahipsiz kedi ameliyat edilerek tedavi edildi.

İlçede hamile sahipsiz kediye araba çarptı. Vücudunda kırıklar ve beyin travması oluşan kediyi fark eden vatandaşlar durumu Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine bildirdi. Ameliyata alınan kedi tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Safranbolu Belediyesi Veterineri Kubilay Bağ kısa sürede kendisini toparlayacağını ve sağlıklı bir şekilde yavrularını dünyaya getireceğini ifade etti.

Arabanın çarptığı hamile kedi ameliyat edildi
Arabanın çarptığı hamile kedi ameliyat edildi
Arabanın çarptığı hamile kedi ameliyat edildi

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Safranbolu, Ameliyat, Otomobil, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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