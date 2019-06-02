Arabanın motor bölümüne sıkışan yavru köpek kurtarıldı
27 dakika önce
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
'ın İpekyolu
ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesinde bir köpek yavrusu ticari aracın motor bölümünde sıkıştı. Sürücünün aracına bindiği yavru bir köpek sesi duyması üzerine aracın motor bölümündeki yavru köpeği fark etti. Köpeği bulunduğu yerden çıkarmak için uğraş veren vatandaşın mücadelesi sonuç vermeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu 3 Vardiya Ekipleri, yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin kısa süren başarılı kurtarma operasyonun ardından yavru köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı. - VAN
Küçük çocuğun zor anları! Ayağı tuvalet giderine sıkıştı
İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Öğleden sonra başlayacak
Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı