Son Dakika Haberleri: Arabanın motor bölümüne sıkışan yavru köpek kurtarıldı
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Arabanın motor bölümüne sıkışan yavru köpek kurtarıldı

27 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Arabanın motor bölümüne sıkışan yavru köpek kurtarıldı, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesinde bir köpek yavrusu ticari aracın motor bölümünde sıkıştı. Sürücünün aracına bindiği yavru bir köpek sesi duyması üzerine aracın motor bölümündeki yavru köpeği fark etti. Köpeği bulunduğu yerden çıkarmak için uğraş veren vatandaşın mücadelesi sonuç vermeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu 3 Vardiya Ekipleri, yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin kısa süren başarılı kurtarma operasyonun ardından yavru köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
Van, İtfaiye, İpekyolu, 3. Sayfa
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