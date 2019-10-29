Son Dakika Haberleri: Arabanın motoruna sıkışan kediyi gazeteci kurtardı
Son Dakika Güncel Arabanın motoruna sıkışan kediyi gazeteci kurtardı

Arabanın motoruna sıkışan kediyi gazeteci kurtardı

20 dakika önce

Çarşamba ilçesinde, haber için olay yerine giden gazeteci, arabanın motoruna sıkışan kediyi kurtardı.

Çarşamba ilçesinde, haber için olay yerine giden gazeteci, arabanın motoruna sıkışan kediyi kurtardı.

Sungurlu Mahallesi'nde, vatandaşların 55 DT 360 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İlçede görev yapan gazeteci Yaşar Karaman da kurtarmayı takip etmek için olay yerine gitti.

İtfaiye ekibi, aracın kaskosunun olmadığını sahibinin de şehir dışında olduğunu öğrenince araca müdahale edemedi.

Aracın altına giren Karaman ise yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Karaman, soğuk havalarda kedilerin sıcak olduğu için araçların motor kısımlarına girdiklerini belirterek, "Soğuk havalarda araçların motor kısmının alt tarafına sıkışan pek çok hayvan oluyor ve bu hayvanlar araç çalıştırıldığı zaman çıkamadıkları için ölüyor. Bunu bildiğim için kedinin orada kalmasına yüreğim el vermedi." diye konuştu.

Arabanın motoruna sıkışan kediyi gazeteci kurtardı

Çarşamba, Sungurlu, İtfaiye, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmara'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Fahrettin Altun: Teröristlerin çekilip çekilmediğini ortak devriyelerle göreceğiz Tendürek Dağı eteklerindeki Diyadin ilçesi beyaza büründü Rusya teröristlere verilen sürenin dolmasına dakikalar kala duyurdu: Çekilme tamamlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 19:08:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arabanın motoruna sıkışan kediyi gazeteci kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]