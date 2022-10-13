Arabanın silecek su haznesine sıvı metamfetamin sakladılar, polisten kaçamadılar

ERZURUM Erzurum'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada arabanın silecek su haznesinde ve plastik şişelerin içerisinde 5 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü narkotik madde ile mücadele çerçevesinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik, Erzurum- Erzincan karayolu üzerinde İran'dan Türkiye'ye giriş yapan araç durduruldu. Yapılan kontroller esnasında aracın içinde bulunan plastik şişede ve silecek su haznesinde 5 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Afsaneh S. ve Afshın A. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı.

2 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.