Son Dakika Haberleri: Arabanın Tavanına Saklanan Uyuşturucuyu Narkotik Köpeği Buldu

Arabanın Tavanına Saklanan Uyuşturucuyu Narkotik Köpeği Buldu

53 dakika önce

Arabanın tavanına saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu Rona arabanın tavanındaki uyuşturucuyu yakaladıBURSA - Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda, arabanın tavanına saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Rona' buldu.

Arabanın tavanına saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
Rona arabanın tavanındaki uyuşturucuyu yakaladı

BURSA - Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda, arabanın tavanına saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Rona' buldu.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda zehir tacirliği yapan şahısların ev ve arabalarında arama yapıldı. Aramalara narkotik dedektör köpeği Rona da katıldı. Arabalarda arama yapan Rona bir aracın tavanına tepki verdi. Rona'nın tepki gösterdiği yeri arayan ekipler bir poşet içinde gizlenen uyuşturucu maddeyi buldu.
Operasyonda ev ve arabalarda toplamda 315 gram metamfetamin, bir miktar Esrar, bir miktar bonzai, bir miktar uyuşturucu hap, bir miktar kokain ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda aynı zamanda G.Ş, S.E, H.Ş, Y.O. ve A.Y. isimli 5 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:01 Kaynak: İHA

Bursa, Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, 3. Sayfa
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