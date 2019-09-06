Son Dakika Haberleri: Arabanın teyibine saklanan uyuşturucu keskin burun Rona'ya takıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Arabanın teyibine saklanan uyuşturucu keskin burun Rona'ya takıldı

57 dakika önce

Bursa'da şüpheli aracı arayan polis, otomobilin teybine gizlenen uyuşturucuyu Rona sayesinde buldu.

Arabanın teyibine saklanan uyuşturucu keskin burun Rona'ya takıldı, System.String[]

Bursa'da şüpheli aracı arayan polis, otomobilin teybine gizlenen uyuşturucuyu Rona sayesinde buldu.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 6 kişiyi takibe alındı. Yapılan takiplerin ardından gözaltına alınan 6 kişinin ev ve arabalarında arama yapıldı. Aramalarda 110 gram metamfetamin, 100 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 3 bin 625 gram para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Şahısların araçlarının teyibinin arkasına hazırladıkları düzeneğin içine gizledikleri uyuşturucu madde, eğitimli narkotik köpeği Rona'ya takıldı. Rona'nın tepki verdiği bölmede arama yapan ekipler uyuşturucu maddeyi çıkardı.


Gözaltına alınan 6 şahıstan İ.A, M.D. ve F.Y. isimli şahıslar uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şahıslardan İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şahsın sorgusu devam ediyor. - BURSA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklarına içki içirdikleri için gözaltına alınan çift serbest bırakıldı
Evlat edindiği çocuğun ablasına cinsel tacizde bulundu TEM'de tır devrildi, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Çay içerken bacağından vuruldu, yine de bardağını bırakmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 15:52:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arabanın teyibine saklanan uyuşturucu keskin burun Rona'ya takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]