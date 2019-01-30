Arabanın Üzerine Atladı, Camı Tek Yumrukla Parçaladı
1 saat önce
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir aracın kaputuna atlayan kişi ön camı tek yumrukla parçaladı.
ABD
'nin Kaliforniya
eyaletinde bir aracın kaputuna atlayan kişi ön camı tek yumrukla parçaladı. Öfkeli saldırgan gözaltına alındı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Anaheim şehrinde gerçekleşen olayda, bir kişi Veneranda Valencia
Alvarez adlı kadın sürücünün kullandığı aracın kaputuna çıkarak ön camı tek yumrukla parçaladı. Saldırganın gözaltına alındığını belirten Anaheim polisi, görüntülerin aracın içinde bulunan kız çocuğu tarafından kaydedildiğini belirterek şahsın vandallıkla suçlandığını aktardı.
Görüntülerde oldukça sinirli olduğu anlaşılan saldırganın neden aracın üzerine çıkıp camı kırdığı ise henüz netlik kazanmış değil. - CALİFORNİA
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:20 Kaynak: İHA
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