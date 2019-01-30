Son Dakika Haberleri: Arabanın Üzerine Atladı, Camı Tek Yumrukla Parçaladı

Arabanın Üzerine Atladı, Camı Tek Yumrukla Parçaladı

1 saat önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir aracın kaputuna atlayan kişi ön camı tek yumrukla parçaladı.

Arabanın Üzerine Atladı, Camı Tek Yumrukla Parçaladı, System.String[]
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir aracın kaputuna atlayan kişi ön camı tek yumrukla parçaladı. Öfkeli saldırgan gözaltına alındı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Anaheim şehrinde gerçekleşen olayda, bir kişi Veneranda Valencia Alvarez adlı kadın sürücünün kullandığı aracın kaputuna çıkarak ön camı tek yumrukla parçaladı. Saldırganın gözaltına alındığını belirten Anaheim polisi, görüntülerin aracın içinde bulunan kız çocuğu tarafından kaydedildiğini belirterek şahsın vandallıkla suçlandığını aktardı.

Görüntülerde oldukça sinirli olduğu anlaşılan saldırganın neden aracın üzerine çıkıp camı kırdığı ise henüz netlik kazanmış değil. - CALİFORNİA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:20 Kaynak: İHA

Valencia, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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