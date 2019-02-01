Son Dakika Haberleri: Arabanın Yakıt Deposuna Benzin Yerine Esrar Koydular

Arabanın Yakıt Deposuna Benzin Yerine Esrar Koydular

31 dakika önce

Mersin polisi, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Arabanın Yakıt Deposuna Benzin Yerine Esrar Koydular, System.String[]
Mersin polisi, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde ve kentin giriş ile çıkışlarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il girişinde yapılan çalışmalarda şüpheli bir araç durdurularak, arama yapıldı. Yapılan aramada narkotik dedektör köpeği aracın yakıt deposuna tepki verdi. Bunun üzerine yapılan detaylı aramada aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, araçta bulunan 2 kişiyi gözaltına alarak, emniyete götürdü. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Narkotik, Mersin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı Evlerine 2 Tonluk Dev Kaya Parçası Düşen Aile Ölümden Döndü

Cani Baba, 18 Yaşındaki Kızını Uykusunda Katledip Oğlunu Aradı Son Dakika! TÜİK Açıkladı! İşte Türkiye'nin Nüfusu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 10:38:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arabanın Yakıt Deposuna Benzin Yerine Esrar Koydular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]