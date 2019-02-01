Arabanın Yakıt Deposuna Benzin Yerine Esrar Koydular
31 dakika önce
Mersin polisi, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.
Mersin polisi, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde ve kentin giriş ile çıkışlarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il girişinde yapılan çalışmalarda şüpheli bir araç durdurularak, arama yapıldı. Yapılan aramada narkotik dedektör köpeği aracın yakıt deposuna tepki verdi. Bunun üzerine yapılan detaylı aramada aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, araçta bulunan 2 kişiyi gözaltına alarak, emniyete götürdü. - MERSİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07 Kaynak: İHA
Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı
Evlerine 2 Tonluk Dev Kaya Parçası Düşen Aile Ölümden Döndü
Cani Baba, 18 Yaşındaki Kızını Uykusunda Katledip Oğlunu Aradı
Son Dakika! TÜİK Açıkladı! İşte Türkiye'nin Nüfusu