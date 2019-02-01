Arabanın Yakıt Deposuna Benzin Yerine Esrar Koydular

Mersin polisi, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Mersin polisi, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde ve kentin giriş ile çıkışlarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il girişinde yapılan çalışmalarda şüpheli bir araç durdurularak, arama yapıldı. Yapılan aramada narkotik dedektör köpeği aracın yakıt deposuna tepki verdi. Bunun üzerine yapılan detaylı aramada aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.



Ekipler, araçta bulunan 2 kişiyi gözaltına alarak, emniyete götürdü. - MERSİN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı

Evlerine 2 Tonluk Dev Kaya Parçası Düşen Aile Ölümden Döndü

Cani Baba, 18 Yaşındaki Kızını Uykusunda Katledip Oğlunu Aradı

Son Dakika! TÜİK Açıkladı! İşte Türkiye'nin Nüfusu