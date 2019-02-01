Arabanın Yakıt Deposuna Benzin Yerine Esrar Koydular
25 dakika önce
Arabanın yakıt deposuna benzin yerine esrar koydular Mersin polisi, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirdi Araçta bulunan 2 kişi ise gözaltına alındıMERSİN - Mersin polisi, şüphe üzerine durdurdukları...
Arabanın yakıt deposuna benzin yerine esrar koydular Mersin
polisi, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirdi
Araçta bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı
MERSİN - Mersin polisi, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, mahallelerde ve kentin giriş ile çıkışlarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il girişinde yapılan çalışmalarda şüpheli bir araç durdurularak, arama yapıldı. Yapılan aramada narkotik dedektör köpeği aracın yakıt deposuna tepki verdi. Bunun üzerine yapılan detaylı aramada aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, araçta bulunan 2 kişiyi gözaltına alarak, emniyete götürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:10 Kaynak: İHA
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