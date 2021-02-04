"Arabanızı alacağım" diyerek çalan hırsız, son işinde yakalandı - Son Dakika

"Arabanızı alacağım" diyerek çalan hırsız, son işinde yakalandı

04.02.2021 12:43

"Arabanızı alacağım" diyerek çalan hırsız, son işinde yakalandı Türkiye'nin birçok ilinde vatandaşların kabusu olan oto hırsızı, Sarıyer'de yakalandı Sarıyer polisi hırsızı semtin girişi ve çıkışlarını kapatarak dar alan uygulamasıyla yakaladı Türkiye'nin çeşitli illerinde internetten...

"Arabanızı alacağım" diyerek çalan hırsız, son işinde yakalandı

Türkiye'nin birçok ilinde vatandaşların kabusu olan oto hırsızı, Sarıyer'de yakalandı

Sarıyer polisi hırsızı semtin girişi ve çıkışlarını kapatarak dar alan uygulamasıyla yakaladı

İSTANBUL - Türkiye'nin çeşitli illerinde internetten bulduğu vatandaşları arayarak araçlarını satın alacağını söyleyen ve buluşma noktasında test yapma bahanesiyle araçları çalan oto hırsızı, son işinde yakayı ele verdi. Sarıyer'de bir vatandaşın aracını aynı yöntemle çalan hırsız, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin amansız takibi sonucu yakalandı. Aracını teslim alan mağdur vatandaş Mustafa Kılınç, "Polisimiz çok güzel bir iş çıkarttılar. Sabah elleriyle koymuş gibi buldular" dedi.

Türkiye'nin başta Sakarya, Burdur, Hatay, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Aydın'ın Kuşadası ilçesi ve Bursa olmak üzere birçok ilinde bir şahıs, araç satışı yapan internet siteleri üzerinden vatandaşları arayarak irtibat kurdu. Görüştüğü vatandaşlara araçlarını satın alacağını söyledikten sonra çaldığı bir araca sahte plaka takarak buluşma yerine giden şahıs, çalıntı aracını buluşma noktasında bıraktıktan sonra vatandaşın aracını test amacıyla çalarak kayıplara karıştı. Bu ve benzeri toplamda 14 suç işleyen Mehmet Ali G. (32), çaldığı araçlara sahte plaka takarak izini kaybettirdi.

Sarıyer polisi semtin girişi ve çıkışlarını kapattı

Arama ve yakalama çalışmaları devam eden şahıs, internet üzerinden Nissan marka aracını satışa sunan Mustafa Kılınç ile irtibata geçti. Kılınç'ın aracını alacağını söyleyen G. önceki gün öğle saatlerinde Reşitpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta buluştu. Buluşma noktasında çalıntı ve 34 GMA 70 sahte plaka takılı olan Mercedes marka otomobille gelen zanlı, Kılınç ile sohbet ettikten sonra aracı test etmek istediğini söyledi. Mercedes marka aracı ve anahtarını da Kılınç'a bırakan şahıs, Nissan marka araca bindikten sonra kayıplara karıştı. Şahsın cep telefonunu kapatıp engellemesi üzerine aracının çalındığını anlayan Kılınç, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Dar alan uygulamasıyla kıskıvrak yakalandı

İhbar üzerine harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın buluşma yerinde bıraktığı aracı incelemeye aldı. Aracın çalıntı, plakalarının da sahte olduğunu belirleyen Sarıyer polisi, aracın şase numarasından geçtiğimiz 22 Temmuz tarihinde Bahçelievler'den çalındığını tespit etti. Çalışmalara devam eden Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tüm unsurlarıyla Reşitpaşa Mahallesi'nin giriş ve çıkışlarını kapatarak kapama noktası oluşturdu. Kaçamayacağını anlayan Mehmet Ali G., İsmail Özgen Sokak üzerinde çaldığı araçla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incemeler sonucunda şahsın çaldığı aracın hemen arka plakasını değiştirdiği belirlendi. Polise direnen şahıs kelepçelendikten sonra gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Dolandırıcı adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Mehmet Ali G'nin Türkiye'nin çeşitli illerinde karıştığı çeşitli suçlardan dolayı 14 ayrı suçtan aranmasının olduğu ortaya çıktı. Şahsın ayrıca 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanarak "oto hırsızlığı", "nitelikli dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından adli işlemleri yapılan Mehmet Ali G. adliyeye sevk edildi. Çaldığı araç ise sahibi Mustafa Kılınç'a teslim edildi.

"Eşimi alıp geleyim aracı da görsün"

Aracını teslim alan Mustafa Kılınç, "Aracını yaklaşık 15 gün önce ilana koydum. 3 gün önce bu şahıs beni aradı. 'Bende böyle bir araç var seninle takas yapalım' dedi. Ben de 'şu an takas ihtiyacım yok satmam gerekiyor' dedim. Çok ısrar etti, 'abi gel görüşelim ben belediyede çalışıyorum işyerinden izin alamıyorum' dedi. Öğlen arası beni aradı konum attı, ben de gittim. Bana bahsettiği aracın yanında bekliyordu. Kendisiyle gayet güzel bir sohbet ettik. Ben aracını beğenmedim, benim işime gelmez dedim ve geri dönüşe geçtim. Tam o sırada 'aracınızı ben alayım' dedi. Anlaştık ve el sıkıştık, ondan sonran kendi aracını ve anahtarını bana bıraktı. 'Eşimi alıp geleyim, senin arabanla alayım hem arabayı görsün, oradan da notere geçelim' dedi. Tamam dedim o sırada bir gitti bir daha da gelmedi" dedi.

"Sarıyer polisi elleriyle koymuş gibi buldular"

Kılınç, "Yaklaşık 1 saat geçti aradım cevap vermedi, sonra beni engellediğin fark ettim. Sonra emniyet anında geldi ve yardımcı oldu. Bana bıraktığı aracın çalıntı ve sahte plakalı olduğu ortaya çıktı. Sonra tekrar geldik ifadeyi verdim. Tüm bu saatlerde arabam çalınmıştı, bugün teslim aldım, 24 saat bile sürmedi. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor, kabahat bizde de var. İnsanlara çok güveniyoruz. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği tamamıyla harika, çok güzel bir iş çıkarttılar. Sabah elleriyle koymuş gibi buldular" ifadelerini kullandı.

Asayiş Büro, Hisarcık, Türkiye, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Arabanızı alacağım' diyerek çalan hırsız, son işinde yakalandı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: "Arabanızı alacağım" diyerek çalan hırsız, son işinde yakalandı - Son Dakika
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