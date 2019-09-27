Arabanlı çiftçiler, fıstık budama ve bakım mesaisinde

Gaziantep'in Araban ilçesinde Antep fıstığında hasatın sona ermesiyle üreticilerin bakım ve budama mesaisi başladı.

Arabanlı üreticiler, ilçenin önemli gelir kaynaklarından olan

Antep fıstığı ağaçlarını gelecek hasat dönemine hazırlamak için bahçelerde bakım ve budama yapıyor.

Hisar Mahallesinde ağaçların bakım ve budamasını yapan üreticilerden Vakkas Çevik, yeni hasat döneminde verimin artması ve ağacın uzun ömürlü

olması için fıstık ağaçlarının bakım ve budama çalışmaların önemli olduğunu

belirtti.