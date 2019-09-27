Son Dakika Haberleri: Arabanlı çiftçiler, fıstık budama ve bakım mesaisinde
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Arabanlı çiftçiler, fıstık budama ve bakım mesaisinde

45 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde Antep fıstığında hasatın sona ermesiyle üreticilerin bakım ve budama mesaisi başladı.

Arabanlı çiftçiler, fıstık budama ve bakım mesaisinde, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde Antep fıstığında hasatın sona ermesiyle üreticilerin bakım ve budama mesaisi başladı.

Arabanlı üreticiler, ilçenin önemli gelir kaynaklarından olan

Antep fıstığı ağaçlarını gelecek hasat dönemine hazırlamak için bahçelerde bakım ve budama yapıyor.

Hisar Mahallesinde ağaçların bakım ve budamasını yapan üreticilerden Vakkas Çevik, yeni hasat döneminde verimin artması ve ağacın uzun ömürlü

olması için fıstık ağaçlarının bakım ve budama çalışmaların önemli olduğunu

belirtti.

Gaziantep, Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:58 Kaynak: AA
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