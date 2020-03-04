Arabanlı öğrencilerden Vali Gül'e ziyaret - Son Dakika

Gaziantep'in Arabanlı ilçesinden bir grup öğrenci, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Araban Kaymakamlığının yürüttüğü "İyilik ve Merhamet Kulübü" projesi kapsamında öğrenciler, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ile birlikte ziyaret ettikleri Gaziantep Valisi Davut Gül'e kulüp hakkında bilgi verdi, Gül'ü kulüp üyesi yaparak üyelik sertifikası verdi.

Öte yandan Araban Kaymakamı Mutlu, Araban Kaymakamlığının resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Sayın Valimizin Davut Gül'ün desteğiyle kulübümüz daha güçlü bir şekilde çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.