Arabanlı vatandaşlardan kentsel dönüşüm talebi - Son Dakika

Elazığ'daki depremin ardından Araban'ın kırsal mahallerinde yaşayan vatandaşlar, kerpiç yapıların kentsel dönüşüm kapsamına alınmasını istiyor. Kale ve Yeni Altıntaş Mahallesi'nde yaklaşık 100 kerpiç yapının bulunduğu evlerde yaşayan vatandaşlar, olası depreme karşı tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Kale Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Hasan Çetinpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada 100'e yakın kerpiç yapı olduğunu, çökme tehlikesi olabileceğini söyledi.

Kendisinin de 4 çocuğuyla birlikte kerpiç evde yaşadığını dile getiren Çetinpolat, "Her an çökme tehlikesi ve bir deprem korkusuyla yaşıyoruz. Kahramanmaraş'ta yaşanması muhtemel depremde mağdur olmak istemiyoruz. Yetkililerden gerekli tedbirlerin alınmasını, Kale Mahallesi ve Yeni Altıntaş Mahallesi'ndeki kerpiç ve yığma evlerin kentsel dönüşüm kapsamına alınmasını istiyoruz. Depreme dayanıklı, daha sağlıklı evlerin yaptırılmasını bekliyoruz." dedi.

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