Arabanlılar vakitlerini damda geçiriyor - Son Dakika

Bazı aileler, evlerinin bahçesinde közde yemek yaparken, bazılarıysa kısıtlamayı bahar temizliği yaparak değerlendirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evden kalan Araban ilçesi Kale , Yeni Altıntaş , Fevzi Çakmak ve Mehmet Gökçek mahallelerindeki vatandaşlar, kısıtlamanın ikinci gününde evlerinin damlarında demledikleri köz çayı ile keyifli vakit geçiriyor.

Gaziantep 'in Araban ilçesinde vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi dolayısıyla vakitlerini damda geçiriyor.

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