Arabanlıların Çat Boğazı Barajı talebi

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Emniyet Genel Müdürlüğünden çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu

Hiçbir güvenlik önlemi almadan iskeleye çıkan işçi, izleyenleri korkuttu

Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar