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ARABASI ÇALINAN SÜRÜCÜ: ÖNÜNE DİKİLDİM AMA DURDURAMADIM - Son Dakika

ARABASI ÇALINAN SÜRÜCÜ: ÖNÜNE DİKİLDİM AMA DURDURAMADIM

17.02.2022 15:07

ŞİŞLİ'de sabah saatlerinde aracını temizleyen kişinin hafif ticari aracı bir kişi tarafından çalındı.

ŞİŞLİ'de sabah saatlerinde aracını temizleyen kişinin hafif ticari aracı bir kişi tarafından çalındı. Arabasının çalındığını gören sürücü, aracın önüne atlasa da başarılı olamadı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonunda sabah saat 06.45 sıralarında meydana geldi. İşe gitmeden önce akaryakıt istasyonundan yakıt alıp aracının temizliğini yapan sürücü Davut Kayıkçı aracın anahtarını koltuğun üzerinde bıraktı. Bu sırada sürücüyü takip eden bir kişi, arabayı çalıştırarak olay yerinden kaçtı. Aracının hareket ettiğini gören Kayıkçı, ne olduğunu anlamadı. Şaşkınlığını atmasıyla arabanın önüne atladı. Hırsıza engel olamayan Kayıkçı, durdurduğu taksi ile aracın peşinden gitti. Bir süre çalınan aracını takip etti. Ancak araç gözden kayboldu. Davut Kayıkçı, Feriköy Polis Merkezi'ne giderek hırsızlardan şikayetçi oldu. Davut Kayıkçı çalınan aracının bulunmasını bekliyor.

ÇALINAN ARACININ PEŞİNDEN KOŞTU AMA YETİŞEMEDİ

Aracın çalınması güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, beyaz bir otomobilin akaryakıt istasyonuna gelmesi ve araçtan inen bir kişinin koşarak park halindeki aracı çalıştırması görülüyor. Sürücünün aracın yanından uzaklaştığını gören şüpheli, hafif ticari aracı çalıştırarak hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Aracı çalınan sürücü ise aracın peşinden koşuyor.

TAKSİ İLE TAKİP ETTİM

Araç sahibi Davut Kayıkçı, "Sabah saat 06.30 sıralarında Piyalepaşa'da bulunan bir akaryakıt istasyonundan akaryakıt aldım. Akabinde aracımı yıkamaya aldım. Aracın iç temizliğini yaparken arabanın anahtarını koltuğun üzerine bıraktım. Daha sonra aracın anahtarını bıraktığım yerde bulamadım. Panikle anahtarı aramaya başladım. Arabanın içinde ve dışında anahtarı aradım. Bulamayınca görevlilerden yardım istedi. Güvenlik kamera görüntülerini incelemek için ofise girdiğimde kimliğini bilmediğim kişiler tarafından beyaz marka arabayla aracımın yanına yanaştı. Otomobilden inen bir kişi hızla aracımı çaldı. Ben de aracın arkasından koştum, yola koşarak aracımın üzerine atladım. Ama yetişemedim. Diğer işbirlikçileri beraber kaçtılar. Çalınan arabamın karşısına dikildim. Yoldan geçen taksilerden rica ettim. Ama duran olmadı. Benzinlikten duran bir taksi sürücüsü yanıma geldi. Taksi ile hırsızları bir süre takip ettik ama bulamadık. Daha sonra Feriköy Polis Merkezine giderek şikayetçi oldum" dedi.

ARABASI ÇALINAN SÜRÜCÜ: ÖNÜNE DİKİLDİM AMA DURDURAMADIM
ARABASI ÇALINAN SÜRÜCÜ: ÖNÜNE DİKİLDİM AMA DURDURAMADIM
ARABASI ÇALINAN SÜRÜCÜ: ÖNÜNE DİKİLDİM AMA DURDURAMADIM

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Akaryakıt, Hırsızlık, Tragger, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARABASI ÇALINAN SÜRÜCÜ: ÖNÜNE DİKİLDİM AMA DURDURAMADIM - Son Dakika


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