Arabası duvarı çarpıp darmadağın oldu! 14 yaşındaki çocuk, kaza sonrası gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan 14 yaşındaki Ahmet Eren U. yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin bahçe duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

"ÜVEY BABAM BENİ ÖLDÜRÜR"

Başından yaralanan genç, hurdaya dönen aracın başına gelerek, "Üvey babam beni öldürür" diyerek gözyaşı döktü. Genci, çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Yaralı genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.