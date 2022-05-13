Arabası duvarı çarpıp darmadağın oldu! 14 yaşındaki çocuk, kaza sonrası gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Arabası duvarı çarpıp darmadağın oldu! 14 yaşındaki çocuk, kaza sonrası gözyaşlarına hakim olamadı

13.05.2022 09:40

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk gizlice araba kullandığı sırada kaza yaptı. Otomobili bahçe duvarına çarpan genç yaralanırklen, kaza sonrası yaptığı "Üvey babam beni öldürür" açıklaması sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan 14 yaşındaki Ahmet Eren U. yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin bahçe duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

"ÜVEY BABAM BENİ ÖLDÜRÜR"

Başından yaralanan genç, hurdaya dönen aracın başına gelerek, "Üvey babam beni öldürür" diyerek gözyaşı döktü. Genci, çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Yaralı genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı Otomobiller kafa kafaya çarpıştı Son dakika: Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür Son dakika: Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür

Ahmet Eren, Otomobil, İnegöl, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arabası duvarı çarpıp darmadağın oldu! 14 yaşındaki çocuk, kaza sonrası gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arabası duvarı çarpıp darmadağın oldu! 14 yaşındaki çocuk, kaza sonrası gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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