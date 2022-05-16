Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü - Son Dakika
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Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü

16.05.2022 17:38

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, cipe arkadan çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken, araçlarda ciddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan Yasemin Usluel, yaşadığı kazayı bir kenara bırakıp araçta bulunan 40 kilo eti düşündü. Etlerin buzdolabına konulmasını isteyen Usluel, ancak isteği yerine getirildikten sonra hastaneye götürülebildi.

Bursa'da yaşanan kazada yaralılardan birinin isteği akıllara durgunluk verdi. Herkesin canını düşündüğü kazada araçta bulunan 40 kilo eti düşünen kadın, şaşkınlığa neden oldu.

AYNI YÖNDE GİDEN ARACA ÇARPTI

Kaza saat 15.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Emrah Öztürk (40) yönetimindeki hafif ticari araç, önünde aniden duran araca çarpmamak için manevra yapınca, aynı yöne seyir halinde olan sürücü Yağız Usluel (24) idaresindeki cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların sürücüleri ile cipteki yolcu Yasemin Usluel (55) yaralandı.

Kazada yaralanan kadın, aracındaki etler buzdolabına konulmadan hastaneye gitmedi

40 KİLO ET BUZDOLABINA TAŞINDI

Yaralı Yasemin Usluel, yaralı olduğunu önemsemeyip aracındaki yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki etlerini düşündü. Etlerin bozulacağını söyleyen kadına çevredeki vatandaşlar yardımcı oldular. Araçtaki etler, kazanın yakınındaki yemek işletmesinin buzdolabına taşındı.

Kazada yaralanan kadın, aracındaki etler buzdolabına konulmadan hastaneye gitmedi

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı kadın ve diğer 2 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza sonucu araçtan yola akarak tehlike oluşturan yağ tabakası, polis ekiplerince kürekle toprak atılarak üstü kapandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada yaralanan kadın, aracındaki etler buzdolabına konulmadan hastaneye gitmedi
Kazada yaralanan kadın, aracındaki etler buzdolabına konulmadan hastaneye gitmedi
Kazada yaralanan kadın, aracındaki etler buzdolabına konulmadan hastaneye gitmedi
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Tragger, İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü - Son Dakika
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