Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü - Son Dakika

Bursa'da yaşanan kazada yaralılardan birinin isteği akıllara durgunluk verdi. Herkesin canını düşündüğü kazada araçta bulunan 40 kilo eti düşünen kadın, şaşkınlığa neden oldu.

AYNI YÖNDE GİDEN ARACA ÇARPTI

Kaza saat 15.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Emrah Öztürk (40) yönetimindeki hafif ticari araç, önünde aniden duran araca çarpmamak için manevra yapınca, aynı yöne seyir halinde olan sürücü Yağız Usluel (24) idaresindeki cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların sürücüleri ile cipteki yolcu Yasemin Usluel (55) yaralandı.

40 KİLO ET BUZDOLABINA TAŞINDI

Yaralı Yasemin Usluel, yaralı olduğunu önemsemeyip aracındaki yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki etlerini düşündü. Etlerin bozulacağını söyleyen kadına çevredeki vatandaşlar yardımcı oldular. Araçtaki etler, kazanın yakınındaki yemek işletmesinin buzdolabına taşındı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı kadın ve diğer 2 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza sonucu araçtan yola akarak tehlike oluşturan yağ tabakası, polis ekiplerince kürekle toprak atılarak üstü kapandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.