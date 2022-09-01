Arabasına binince ceza yediğini zannetti, notu görünce "İnsanlık ölmemiş" dedi - Son Dakika
Üye Girişi

Arabasına binince ceza yediğini zannetti, notu görünce "İnsanlık ölmemiş" dedi

01.09.2022 10:59
Arabasına binince ceza yediğini zannetti, notu görünce "İnsanlık ölmemiş" dedi

Arabasına binince ceza yediğini zannetti, notu görünce "İnsanlık ölmemiş" dedi Elazığ'da önceki gün eve gitmek isterken park halindeki bir araca çarpan Mehmet Bektaş isimli vatandaş, sağa çekerek çarptığı aracı kontrol etti ve sağ arka kapının içeri gömüldüğünü fark etti.

Arabasına binince ceza yediğini zannetti, notu görünce "İnsanlık ölmemiş" dedi

ELAZIĞ - Elazığ'da önceki gün eve gitmek isterken park halindeki bir araca çarpan Mehmet Bektaş isimli vatandaş, sağa çekerek çarptığı aracı kontrol etti ve sağ arka kapının içeri gömüldüğünü fark etti. Bir süre orada bekleyen Bektaş kimseyi göremeyince çarptığı aracın ön camına "İstemeyerek araca çarptım masrafını karşılayabilirim" notunu bıraktı. Evine gitmek için arabasına binen Ömer Demir ise camdaki notu görünce "İnsanlık ölmemiş" dedi.

Elazığ'da Ömer Demir isimli vatandaş eve gitmek için bindiği otomobilinin ön camında bir kağıt parçası olduğunu fark etti. İlk başta ceza yediğini düşünen Demir, otomobilin ön camında kağıda yazılı "Merhaba kardeşim istemeyerek de olsa aracınıza çarptım masrafınızı karşılayabilirim" yazısını gördü. Arabasını kontrol eden Demir, sağ arka kapının içeri çöktüğünü görünce numarasını bırakan Mehmet Bektaş'ı arayarak ilk başta hassasiyetinden dolayı teşekkür etti ardından sabah sanayide görüşebileceklerini belirtti. Ertesi gün sabah saatlerinde sanayide buluşan Demir ve Bektaş tokalaştıktan sonra kazalı aracı tamir edilmesi için sanayi ustasına teslim etti.

Önceki gün bir araca çarptığını belirten Murat Bektaş, "Arkadaşın aracının ön tarafına iletişim numarası var mı yok mu diye bir baktım ve numarasını göremedim. Bundan dolayı ajandamdan kopardığım nüshaya kendi iletişim bilgilerimi yazarak istemediğim şekilde bir kaza olduğunu belirttim. Ben olması gerekeni yaptım, diğer vatandaşlarımızın da bu şekilde davranmasını tavsiye ederim. Bugün burada kaçabilirdim de fakat yarın burada 2 bin lira harcayacağıma 4 bin lira farklı bir yerden çıkabilirdi. Vicdanen rahat etmek için arkadaşla buluştuk. Aracın tamirini yaptırıp ücretini ödeyeceğim" dedi.

Olay esnasında kafede arkadaşlarıyla oturduğunu belirten Ömer Demir, "Arkadaşların yanından çıktıktan sonra arabaya yöneldim ve direksiyon kısmına oturdum. Camda bir yazı gördüm, ilk başta ceza olduğunu zannettim. Bakınca bir not yazıldığını fark ettim. Bir ağabeyimiz arabaya vurmuş ve not bırakmış. Ben de numara sahibini aradım ve konuştum. Bana masrafın ne ise karşılamaya hazır olduğunu söyledi, bu hareketi beni çok mutlu etti. İnsanların vatandaşlık görevini yerine getirmesine çok sevindim. İnşallah herkes aynı hareketi yapar. Sanayide abiyle tanıştım ve masrafları karşılayabileceğimi söyledi. Kendisine çok teşekkür ederim. Bunu yapmayan insanlar da var bu hassasiyetinden dolayı Mehmet abiye çok teşekkür ederim" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Elazığ'da park halindeki otomobilden inşaat malzemesi çalındı Elazığ'da park halindeki otomobilden inşaat malzemesi çalındı Müşterilerin korkulu rüyası marketçi Müşterilerin korkulu rüyası marketçi
Kaynak: İHA

Mehmet Bektaş, Ömer Demir, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arabasına binince ceza yediğini zannetti, notu görünce 'İnsanlık ölmemiş' dedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:45 Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! Dev petrol şirketinin sahibi camdan düşerek yaşamını yitirdi
10:35 Fenerbahçe, Chelsea ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Ross Barkley'i gündemine aldı
10:38 Kötü hastalıklara yakalanma riski çok yüksek! Kan grubu A olanların beyin kanaması geçirme riski 5 kat daha fazla çıktı
10:31 Emre Belözoğlu'na UEFA'dan şok! Teknik direktörlükten men edildi
10:14 KOSGEB'in faizsiz, geri ödemesiz 250 bin liralık hibe desteği başvuruları hakkında yeni gelişme
09:57 İtalyan basını: Zelenski, Toskana'daki lüks villasını Ruslara kiraladı
09:55 Billur Kalkavan hastaneden açıklama yaptı: Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor
09:35 İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm gerilimi sürüyor! Vatandaşlar zorla dışarı çıkartıldı
09:14 Necmettin Batırel'in faizin yükselmesi için manipülasyon yapmakla suçladığı Özgür Demirtaş yanıt verdi
09:03 İç çamaşırlı paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'a meydan okudu: Yenilerini çekip atarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 11:00:05. #1.13#
SON DAKİKA: Arabasına binince ceza yediğini zannetti, notu görünce "İnsanlık ölmemiş" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement