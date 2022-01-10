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Arabasına binmek isteyen kadın beton kamyonunun altında kaldı - Son Dakika

Arabasına binmek isteyen kadın beton kamyonunun altında kaldı

10.01.2022 15:09

Bahçelievler'de seyir halindeki beton kamyonu, aracına binmek isteyen kadın sürücüyü ezdi.

Bahçelievler'de seyir halindeki beton kamyonu, aracına binmek isteyen kadın sürücüyü ezdi. Kamyonun altında kalan talihsiz kadını çevrede bulunan vatandaşlar kamyonun altından kurtardı.

Olay geçtiğimiz gün Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan fırından alışveriş yapan bir kadın, içinde çocuğunun bulunduğu aracına binmek istedi. Bu sırada sokaktan caddeye girmek isteyen bir beton kamyonunun sürücüsü manevra yaptığı sırada talihsiz kadını fark etmedi. Kamyonun manevrası sırasında talihsiz kadın, kendi aracıyla beton kamyonunun arasında sıkışarak ezildi. Kadının ezildiğini gören vatandaşlar bağırarak kamyon sürücüsünü durdurdu. Çevredekilerin yardımıyla kısa sürede kamyonun altından çıkarılan kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırdı.

Annesi gözleri altında kamyonun altında kalan çocuk ise araç içerisinde gözyaşlarına boğuldu. Vatandaşlar ufak çocuğu sakinleştirmeye çalışırken kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından göz altına alındı.

Olay anında iş yerinde temizlik yaptığını sesleri duyarak dışarı çıktığında kadını kamyonun altında gördüğünü belirten Mahigül Koçak "Ben içerideydim, bir anda çığlıkları duydum. Hemen geldim kadını kamyonun altında gördüm. Çevreden vatandaşlar bağırıyordu aracı geriye çek diye. Biraz geri aldı aracını şoför. Kadın kendisi ayağını çekmeye çalışıyordu. O an bizde ne yapacağız bilemedik hemen telefona sarıldık. Kamyon burada sokağın içerisinden dönüyordu, sanırım hızlıydı. Kadın da aracını burada ikinci sıraya park etmişti. Arabaya binerken oluyor olay. Kadın kendisindeydi ağlıyordu ayağım gitti diye. Kamyon sürücüsünü de gözaltına aldılar o da ağlıyordu kendisinde değildi" diye konuştu.

(Volkan Kayalar - Hacer İnci/ İHA)

Arabasına binmek isteyen kadın beton kamyonunun altında kaldı
Arabasına binmek isteyen kadın beton kamyonunun altında kaldı
Arabasına binmek isteyen kadın beton kamyonunun altında kaldı

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Bahçelievler, alışveriş, Mahmutbey, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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