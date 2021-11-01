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Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum - Son Dakika

Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum

01.11.2021 17:16

Adana'da 2019 yılında uyuşturucu operasyonunda gösterdiği başarı sebebiyle ödül alan ve geçtiğimiz günlerde aracında 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan Cumhur Acarca'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Uygulama noktasından kaçarak 60 km yol giden ve kaza yaparak yakalanan Acarca, "Arabada mal olduğunu bilmiyordum. Benim alakam yok. İzmir'e eşimi götürmek için yola çıktım. Cebimde 3 tane kamptagon vardı. O yüzden kaçtım" dedi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmayla 29 Ekim gecesi Ereğli yolunda Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur Acarca'nın kullandığı 07 MSP 74 plakalı otomobil durduruldu.

UYGULAMA NOKTASINDAN KAÇTI

Kimlik kontrolü sırasında Acarca, uygulama noktasındaki polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı. Polislerin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 60 kilometrelik takibin ardından Ereğli- Adana karayolunda başka bir otomobile çarptı. Bu otomobildeki 4 kişi yaralandı.

24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Arabada mal olduğunu bilmiyordum

3 POLİS MEMURUNU YARALADI

Kaza sonrası Acarca ile yanındaki eşi N.A. gözaltına alınmak istendi. Ancak Cumhur Acarca, görevli polislere direnince arbede yaşandı. Bu sırada polis memuru Süleyman Şimşek'in sağ el parmağı kırıldı, Ömer Canlı ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı. 3 polis memuru ile otomobildeki 4 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis memurları, tedavilerinin ardından taburcu oldu.Acarca çiftini gözaltına alan ekiplerin otomobilde yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Çevrede yapılan aramada ise otomobilden atıldığı anlaşılan 24 kilo 600 gram eroin bulundu. Konya Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Acarca tutuklanırken, eşi N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2019'DA UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDEN BAŞARI BELGESİ ALMIŞ

Kaçarken 3'ü meslektaşı 7 kişinin yaralanmasına neden olan Cumhur Acarca, 2009 yılında İstanbul'da görevliyken, 5 meslektaşıyla birlikte avukat Malik Zengin'i darbettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada 1 yıl 3 ay ceza almıştı. Daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Cumhur Acarca, meslektaşı İ.Y. ile 20 Mart 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelileri yakalamış, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirilmişti.

24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Arabada mal olduğunu bilmiyordum

"ARABADA MAL OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Konya'da 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan polis memuru Cumhur Acarca'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde susma hakkını kullanmak istediğini söyleyen Acarca, "Arabada mal olduğunu bilmiyordum. Benim alakam yok. İzmir'e eşimi götürmek için yola çıktım. Cebimde 3 tane kamptagon vardı. O yüzden kaçtım" dediği belirtildi.

PİYASA DEGERİ 1.5 MİLYON LİRA

Ayrıca Araca'nın kaçarken otomobilinden attığı 24 kilo 600 gram eroinin piyasa değerinin 1.5 milyon lira olduğu belirtildi.

Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum

Otomobil, Polis, Adana, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum - Son Dakika
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