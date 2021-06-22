Dünya basını, Amerika'nın Teksas eyaletindeki bir lisede yaşananları konuşuyor. Teksas'taki lisede öğretmenlik yapan 30'lu yaşlardaki Katrina Maxwell isimli kadının, öğrencisiyle defalarca ilişkiye girmesi, sınıfta kıskançlık krizi patlamasının ardından öğrenildi.
Çalıştığı lisede, 16 yaşındaki öğrencisiyle arasında yakınlaşma başlayan Katrina Maxwell isimli öğretmen, öğrencisiyle arasındaki ilişkinin ileriye gitmesinin ardından, çocukla arabasında cinsel ilişkiye girmeye başladı. İkilinin, Mart ve Nisan aylarında ilişkiye girdiği ortaya çıkarken, öğretmen ve öğrencisi arasındaki ilişki, öğretmenin akılalmaz hatası sonucu fark edildi.
Derste oldukları sırada, karşı sırada sevgilisiyle birlikte samimi şekilde oturan öğrencisini kıskanan Katrina Maxwell, daha fazla dayanamayarak öğrencisine makas fırlattı. Bu sırada sınıfta olan başka bir öğretmen, Maxwell'in sinirini ve ikiliye makas fırlatmasını gördü.
Yaşananları gören öğretmenin olayı, yetkililere bildirmesinin ardından, olayın detayları ortaya çıktı. Adım adım takip edilen ikilinin, öğretmenin arabasına gittiği görüldü. Bu gelişmelerin ardından gözaltına alınan öğretmen Katrina Maxwell, karakoldaki ifadesinde öğrencisiyle 2 kez ilişkiye girdiğini söyledi.
Olayın ardından, 16 yaşındaki öğrenci de gözaltına alındı. Karakolda konuyla ilgili ifade veren öğrenci, öğretmenin "2 kez ilişkiye girdik" ifadesini yalanlayarak, 2 değil defalarca ilişkiye girdiklerini anlattı.
İkili arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasının ardından Katrina Maxwell isimli öğretmenin, okul kampüsüne girmesi yasaklandı. Maxwell, acil olarak görevden de uzaklaştırıldı. Diğer yandan öğretmenin, kefaret bedeli olarak ise 20 bin dolar belirlendi. Bu paranın ödenmesi durumunda öğretmen serbest kalacak. Ancak meslek yaşamına devam edip edemeyeceği net değil.
Son Dakika › Dünya › Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti - Son Dakika Dünya