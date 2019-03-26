Arabasında Uğradığı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
28 dakika önce
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, arabasının içindeyken uğradığı pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti.
İzmir
'in Konak
ilçesinde bir kişi, arabasının içindeyken uğradığı pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti. Olay saat 17.00 sularında Konak'ın Halil Rıfat Paşa semtinde meydana geldi. İddiaya göre, Ajlan Emir (26), 35 DV 213 plakalı aracına bindiği sırada kimliği belirlenemeyen bir şahıs aracın sol ön camından pompalı tüfekle iki el ateş etti. Vücuduna iki mermi isabet eden Emir kanlar içinde kalırken, silah seslerini duyan mahalle sakinleri hemen polise haber verdi. Olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Emir, İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emir'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıyı yaptıktan sonra olay yerinden koşarak kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:16 Kaynak: İHA
BBC'nin 57 Yaşındaki Muhabiri, Bir Kadınla Öpüşürken Yakalandı
Seyir Halindeki Otomobile Pompalı Saldırı; Sürücü Ağır Yaralı
ABD'den Türkiye'ye F-35 Teslimatına Şartlı Onay: Patriotları Almasına İhtiyacımız Var
Piar Araştırma, 9 İlin Anket Sonuçlarını Yayınladı! Bursa'da CHP Yarışı Önde Götürüyor