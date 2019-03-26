Son Dakika Haberleri: Arabasında Uğradığı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Arabasında Uğradığı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

28 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, arabasının içindeyken uğradığı pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti.

Arabasında Uğradığı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, arabasının içindeyken uğradığı pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti. Olay saat 17.00 sularında Konak'ın Halil Rıfat Paşa semtinde meydana geldi. İddiaya göre, Ajlan Emir (26), 35 DV 213 plakalı aracına bindiği sırada kimliği belirlenemeyen bir şahıs aracın sol ön camından pompalı tüfekle iki el ateş etti. Vücuduna iki mermi isabet eden Emir kanlar içinde kalırken, silah seslerini duyan mahalle sakinleri hemen polise haber verdi. Olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Emir, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emir'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıyı yaptıktan sonra olay yerinden koşarak kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:16 Kaynak: İHA

İzmir, Konak, Güncel
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