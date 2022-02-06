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Arabasında uyuşturucu madde, evinde uçaksavar mermisi bulundu - Son Dakika

Arabasında uyuşturucu madde, evinde uçaksavar mermisi bulundu

06.02.2022 15:44
Arabasında uyuşturucu madde, evinde uçaksavar mermisi bulundu

Konya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 kilo 230 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şüphelinin evinde yapılan aramada ise 3 kilo 405 gram esrar maddesi, 3 adet uçaksavar mermisi, 3 adet silah ve silahlara ait mermi bulundu.

Konya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 kilo 230 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şüphelinin evinde yapılan aramada ise 3 kilo 405 gram esrar maddesi, 3 adet uçaksavar mermisi, 3 adet silah ve silahlara ait mermi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar neticesinde kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan sürücünün GBT sorgulamasının ardından ekiplerin araçta yaptığı aramada 1 kilo 230 gram uyuşturucu madde bulundu. Şahısın uyuşturucu ticareti yaptığı ihtimali üzerine Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile istişare edilerek, şahsın ikametinde de arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada paketlenmiş halde 3 kilo 405 gram esrar maddesi, 13 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 150 adet mermi, 1 pompalı tabir edilen av tüfeği ve 3 adet uçak savar mermisi ele geçirildi. Buradaki çalışmaların ardından gözaltına alınan bir kişi, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Arabasında uyuşturucu madde, evinde uçaksavar mermisi bulundu
Arabasında uyuşturucu madde, evinde uçaksavar mermisi bulundu
Arabasında uyuşturucu madde, evinde uçaksavar mermisi bulundu
Arabasında uyuşturucu madde, evinde uçaksavar mermisi bulundu
Arabasında uyuşturucu madde, evinde uçaksavar mermisi bulundu

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Uyuşturucu, Esrar, Silah, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arabasında uyuşturucu madde, evinde uçaksavar mermisi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arabasında uyuşturucu madde, evinde uçaksavar mermisi bulundu - Son Dakika
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