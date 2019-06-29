ARABASINI PARÇALAYAN KİŞİ KAMERADA
1 saat önce
Ozan URAL / İstanbul DHAŞişli'de sinir krizi geçiren bir kişi kendini kaybederek aracını parçaladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:41 Kaynak: DHA
Ozan URAL/ İstanbul
DHA Şişli
'de sinir krizi geçiren bir kişi kendini kaybederek aracını parçaladı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirerek kendini kaybetti. Cep telefonu kameralarına yansıyan anlarda, sinir krizi geçiren kişi aracının sileceklerini kopararak camlarını kırdı, dikiz aynaları da parçaladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlarında üzerine yürüyen öfkeli kişi bir süre sonra yere oturarak dizlerini dövdü.
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