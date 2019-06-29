Arabasını parçalayan kişi kamerada
43 dakika önce
ŞİŞLİ'de sinir krizi geçiren bir kişi kendini kaybederek aracını parçaladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:47 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ'de sinir krizi geçiren bir kişi kendini kaybederek aracını parçaladı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirerek kendini kaybetti. Cep telefonu kameralarına yansıyan anlarda, sinir krizi geçiren kişi aracının sileceklerini kopararak camlarını kırdı, dikiz aynaları da parçaladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlarında üzerine yürüyen öfkeli kişi bir süre sonra yere oturarak dizlerini dövdü.
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